Terör örgütüne bir darbe daha! Bakan Soylu: Kaldı 82!

Bakan Soylu, Twitter hesabından şöyle yazdı:
Kaldı 82!
Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında
J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda;
1 TERÖRİST ETKİSİZ
Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!
Kaldı 82❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 15, 2023
Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında
J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda;
1 TERÖRİST ETKİSİZ
Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde... pic.twitter.com/T4TVOVmoRS