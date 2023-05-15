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Güncel

Terör örgütüne bir darbe daha! Bakan Soylu: Kaldı 82!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Terör örgütüne bir darbe daha! Bakan Soylu: Kaldı 82!
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Bakan Soylu, Twitter hesabından şöyle yazdı:

Kaldı 82!

Şırnak'ta, Bestler Dereler Aksüt kırsalında

J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleşen operasyonda;

1 TERÖRİST ETKİSİZ

Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünde sınırlarımızın içerisinde bir terörist dahi kalmayacak!

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