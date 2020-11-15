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Güncel

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Geçit vermeyeceğiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA15 Kasım 2020 Pazar 21:05 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 21:08
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

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