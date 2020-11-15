Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Geçit vermeyeceğiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.
Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020
Irak kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/7RKa5eYNVw