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Terör örgütüne darbe: En az 20 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye-Irak sınırındaki operasyonlarda en az 20 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'de üs bölgesine yapılan saldırı sonucu 4 askerimiz şehit olmuştu. Güvenlik güçlerinin saldırının ardından Türkiye-Irak sınırındaki operasyonları sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin bilgisi şehitlerimiz için düzenlenen tören alanında bir not ile katılanlara bildirildi.
 
Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.
 
TÖREN ALANINDA SALDIRININ ARDINDAN EN AZ 20 TERÖRİSTİN ETKİSİZLEŞTİRİLDİĞİ NOTU DAĞITILDI
 
Tören alanında dağıtılan tören bilgi notunda şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek, saldırının ardından yürütülen operasyonda, en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Tören bilgi notunda şu ifadelere yer aldı: "Sözde ZAP terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi üst bölgesinde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralı personellerimizin tedavilerine Çukurca, Hakkari ve Van'da devam edilmektedir. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş. Ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."
 
Şehit Erhan Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Murat Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Şevket Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

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