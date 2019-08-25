MSB duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

MSB duyurdu! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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