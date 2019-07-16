Terör örgütüne Pençe! Komandolar böyle imha etti
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.
- AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında güvenlik güçleri tarafından mayın ve EYP'ler tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.
Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.
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