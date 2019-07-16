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Terör örgütüne Pençe! Komandolar böyle imha etti

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayınlar imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında güvenlik güçleri tarafından mayın ve EYP'ler tespit edilerek kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Patlayıcıların imha anına ilişkin görüntüler MSB'nin Twitter hesabından paylaşıldı.

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