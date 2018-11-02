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"Terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklardan 2'sine hapis cezası verildi, 21'i beraat etti

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanıklardan 2'sine hapis cezası verildi, 21'i beraat etti.

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2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükran Tayık ve Erhan Güngör ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanık Güngör savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki suçlamaları ve tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, tutuklu sanıklar Erhan Güngör ve Şükran Tayık'ın cezalandırılmasını, tutuksuz 21 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini talep etti.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Güngör'ü 6 yıl 10 ay 15 gün, Tayık'ı ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 21 sanığın beraatine hükmetti.

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