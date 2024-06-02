Terör örgütünü çağrısıyla EYP kullanan 15 PKK'lı tutuklandı

Adana polis ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısıyla el yapımı patlayıcı (EYP) kullanan 38 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Zanlıların, yaptıkları korsan gösteri ve eylemler esnasında cep telefonuyla görüntü çekip, sosyal medyada paylaşarak hem örgütün propagandasını yaptığı, hem de kendilerine yandaş aradığı tespit edildi. Akşam Gazetesi' nde yer alan habere göre, Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Zanlıların sokak eylemlerini sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.