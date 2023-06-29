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Güncel

Terör örgütünü korku dağları sardı: Türkiye çok güçlü şekilde saldırıyor

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlediği başarılı operasyonlar ile örgütü çökertme noktasına getirdi. Terör örgütü elebaşlarından Nuri Mahmud, çok güçlü 'saldırılara' maruz kaldıklarını belirterek, 'Uyduyla, en gelişmiş teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırılar hiç durmamıştır.' dedi.

29 Haziran 2023 Perşembe 23:30 - Güncelleme:
Terör örgütünü korku dağları sardı: Türkiye çok güçlü şekilde saldırıyor
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Türkiye'nin yurt içi ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar devam ederken elebaşlarının yaptığı açıklamalar örgütün nasıl bir korku içerisinde olduğunu gözler önüne seriyor. YPG elebaşlarından Nuri Mahmud, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristleri durmadan vurduğunu itiraf etti.

'TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE SON TEKNOLOJİYLE SALDIRIYOR'

Örgütün kanalına konuşan PKK elebaşı, "Günlük en güçlü saldırılar oluyor. Uyduyla, en gelişkin teknoloji ve teknikle saldırılıyor. Ona rağmen dünya sessizdir ve saldırı hiç durmamıştır." ifadelerini kullandı.

'ERDOĞAN SENELERDİR DURMADAN BİZİ VURUYOR'

Terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim de, TSK ve MİT'in Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği son operasyon sonrası sığındığı mağaradan örgütün içine düştüğü çaresizliğini anlatmıştı. "Erdoğan senelerdir fırsat buldukça bizi vuruyor" diyen Müslim, uluslararası kamuoyunu yaşananlara sessiz kalmakla suçlamıştı.

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