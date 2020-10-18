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Terör örgütünün finansal kaynağına jandarma darbesi: 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 994 kilogram esrar ile 247 bin kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler olay yerinde imha edildi.

AA18 Ekim 2020 Pazar 09:12 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 09:12
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, Lice ilçesinin Kayacık, Ortaç ve Yalaza kırsalında düzenlenen narko terör operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 30 farklı noktada, 780 kilogramı toz, 214 kilogramı kubar olmak üzere 994 kilogram esrar, 247 bin 400 kök kenevir ile silah üstü termal cihazı, dürbün, uyku tulumu ile sırt çantası ele geçirildi.

Kenevirler olay yerinde imha edildi.

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