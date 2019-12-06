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Terör örgütünün hain planı ortaya çıktı: Tel Tamar'dan taciz ateşi açarak...

BARIŞ Pınarı Harekatı ile büyük darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin, Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açarak, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcadığı belirtildi.

  • DHA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG,  Barış Pınarı Harekatı ile Suriye kuzeyindeki Resulayn ve Tel Abyad'ı teröristlerden arındıran TSK'ya yönelik yeni bir algı operasyonuna hazırlanıyor. Hristiyanlar için önemli olan Khabur bölgesinin bulunduğu Tel Tamar kasabasından TSK ve Suriye Milli Ordusu unsurlarına zaman zaman taciz ateşi açan teröristler, Mehmetçiğin söz konusu bölgeyi hedef alması için çaba harcıyor. Terör örgütü böylece, 'Türkiye ve sahadaki ortaklarının Hristiyanları hedef aldığı' algısını oluşturmayı amaçlıyor.
 
ÖNCE DEAŞ, SONRA PKK/YPG'NİN BASKINI NEDENİYLE KAÇTILAR
 
Dünya Aramiler Konseyi yetkilileri de bölgenin Hristiyanlar için önemine dikkat çekiyor. Turabdin bölgesinin merkezi konumundaki Midyat gibi Tel Tamar'daki Khabur bölgesinin Hristiyan toplulukları için aynı konumda olduğunu ifade eden yetkililer, Tel Tamar'daki Hristiyan nüfusunun büyük bölümünün önce DEAŞ, daha sonra ise terör örgütü PKK/YPG baskısı nedeniyle kaçtığını belirtiyor. Öte yandan Dünya Aramiler Konseyi'nin 23 Ağustos 2019'daki bildirisinde, YPG/PKK'lı teröristlerin genç Aramileri öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenleri de ölene kadar dövdükleri belirtilmiş, Ortodoks ve Katolik Hristiyan piskoposların evlerinde tehdit ve sindirme amacıyla silahla uyarı atışlarının yapıldığı aktarılmıştı.

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