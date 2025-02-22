15 Temmuz hain darbe girişimiyle demokrasiyi ve halkı hedef alan Fethullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerine döner zinciri kılıfıyla devam ettiği ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1.5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturması 'Maydonoz Döner' adlı restoran zincirine uzandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ildeki Kıskaç-40 operasyonlarında 10'u kamu çalışanı 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

REFERANSLA ORTAKLIK

Bakan Yerlikaya soruşturmanın detaylarını da paylaştı. Şüphelilerin döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edildi. Franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüten firmanın FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara gayri resmi ortaklık verdiği anlaşıldı. Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği; bu sistemin de Referans Temelli Büyüme (RTB) olarak adlandırıldığı saptandı.

'AMACIMIZ MANEVİ GÖREV'

Ortaklığa dair resmi bir belge olmadığı; tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı tespit edildi. Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi. Operasyon başlangıcında etkin pişmanlık kapsamında ifadeler de alındı.

İTİRAFÇI OLANA HİSSE YOK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, FETÖ bağlantılı arkadaşının referansıyla döner zincirinde garsonluğa başlayan bir şüpheli, şöyle dedi: "Daha sonra 3 farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirildim. Şirketten yüzde 5 hisse payı ile ortak olabileceğim söylenmişti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiğim öğrenilince bana hisse verilmedi. Şirket itirafçı olmayan örgüt mensuplarının ortaklığına izin veriyordu."

İSTİHDAM MERKEZİ GİBİ

Maydonoz Döner'in şubelerinin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı da belirlendi. Ayrıca şubelerden himmet alındığı; gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için kuyumcu gibi örgüt iltisaklı esnafın üzerinden 'emanet usulü'yle işlem yapıldığı belirlendi.

'MÜCADELEDE GEVŞEME YOK'

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını aktardığı paylaşımında "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok" ifadesini kullandı. Geniş çaplı soruşturmaya emniyete bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve istihbarat şubeleri ile MASAK ve MİT Başkanlığı'nın da destek verdiği açıklandı.

400 BAYİDE 220 MİLYON LİRALIK İŞLEM

FETÖ'nün dönerci kamuflajıyla yaptığı örgütsel faaliyetleri MASAK raporuna da girdi. 400 şubeye sahip restoran zincirinin olağandışı büyüme gösterdiği; yurtdışında yeni bayilikler vererek genişlediği, bu şekilde yurtdışından para transferini de kolaylaştırdığı tespit edildi. Bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı; finansal işlemlerin ise hakkında işlem bulunmayan örgüt üyeleri üzerinden yürütüldüğü ortaya çıktı. Döner zincirinin muhasebecilerinin de daha önce FETÖ bağlantısı nedeniyle adli işleme konu edilen Kaynak Holding'de mali müşavir ve muhasebecilik yaptığı bildirildi. MASAK'ın kapsamlı araştırmasında şirketin FETÖ işlem kaydı olan örgüt üyeleri arasında yaklaşık 220 milyon lira işlem hacmi olduğu belirlendi.

ŞUBELERDE FİRARİLERLE TOPLANTI!

Döner bayilerinde örgütsel toplantılar yapıldığı; aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden örgüt üyelerinin de bu toplantılara katıldıkları saptandı. Örgütle iltisaklı kişilere kazanılan paradan pay verildiği; bu sayede örgüt içindeki bağlılığın arttırıldığı öğrenildi. Ödemelerin çoğunlukla elden yapıldığı; hesaptan gönderilen paraların kurban parası şeklinde kamufle edildiği ortaya çıktı.

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