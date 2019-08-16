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Terör örgütünün son çırpınışı! Kayıpları telafi etmek için bunu yaptılar

TERÖR örgütü PKK'dan kaçan ve teslim olan F.Ş. adlı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda ağır darbe alan terör örgütüne katılımların azaldığını, örgütün çareyi çocukları kaçırarak eleman temin etmekte bulduğunu söyledi.

  • DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri´nin yürüttüğü başarılı operasyonlar ve etkili hava harekâtları neticesinde ağır darbeler alan PKK/KCK/YPG terör örgütüne katılımların azaldığı, bu durumun örgüt içindeki çözülme ve kaçışları arttırdığı, örgütün çareyi çocukları kaçırarak örgüte eleman temin etmekte bulduğu terörist ifadelerine yansıdı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütünden kaçan ve teslim olan F.Ş. adlı terörist, ifadesinde örgütün son dönemde büyük kayıplar verdiğini açıkladı. Örgütün eleman eksikliğini çocuk kaçırarak telafi etmeye çalıştığını kaydeden F.Ş., kaçırılan çocukların aileleriyle görüştürülmediklerini, irtibat kurmalarının yasak olduğunu söyledi. Kaçmayı veya teslim olmayı düşünenlerin ailesi ve sevdikleri üzerinden tehdit edildiğini belirten terörist F.Ş., teslim olanların işkence görecekleri hatta öldürülecekleri söylemlerinde bulunulduğunu belirtti. F.Ş., bu durumun tüm örgüt mensuplarını çok olumsuz etkilediğini, örgütün yaygın bir şekilde sorgulanmaya başlandığını da ifade etti.
 
 
ÖRGÜTÜN SON ÇIRPINIŞI
 
Güvenlik kaynakları, PKK/KCK/YPG terör örgütü tarafından çocukların kullanıldıkları gerçeğinin birleşmiş milletler raporlarına dahi yansıdığını, örgütün geçmişte olduğu gibi bugün de çocukları kalkan olarak kullandıkları ancak, çocuk kaçırmak suretiyle örgüte destek sağlamanın örgütün son çırpınışı olduğunu belirtti. Kaçırılan çocukların burnu kanamadan terör örgütünden kurtarılarak ailelerine teslim edileceğini kaydeden güvenlik kaynakları, her taşın altına, her deliğin içine bakılarak elebaşıların bulunacağı ve hak ettikleri cezalara çarptırılacaklarını ifade etti.

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