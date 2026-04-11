Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, EOKA terör örgütünün tarihsel gerçekliğini ve günümüzdeki Enosis tehlikesini gündeme taşıdı. Bayar, Güney Kıbrıs'taki silahlanma faaliyetlerine ve uluslararası desteklere karşı Kıbrıs Türklerini uyanık olmaya çağırdı.

TERÖR ÖRGÜTÜEOKA'NIN GERÇEK YÜZÜ: 'KENDİ İNSANINI BİLE ÖLDÜRDÜ'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar, terör örgütü EOKA'nın resmi olarak 1955'te ilk eylemini gerçekleştirerek kuruluşunu ilan etmesine rağmen aslında 1952 yılında kurulduğunu ve ilk eylemini gerçekleştirene kadar örgütlenme, silahlanma ve hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Bugün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) EOKA'nın iki farklı örgütmüş gibi gösterilmesinin doğru olmadığını anlatan Bayar, "EOKA, EOKA-B diye bir şey yoktur. EOKA örgütü vardır. Bunların birbirinden farkı yoktur. İkisinin de lideri Kıbrıs asıllı asker Yeoryos Grivas'tır." diye konuştu.

Şer ittifakına rest çektiler Bayar, Rumların terör örgütü EOKA'yı sanki 1960'tan önce Türklere yönelik terör eylemi yapmamış gibi anlatmalarına tepki göstererek, EOKA'nın ilk kuruluşunda İngilizleri Kıbrıs'tan sürmeyi (İngiliz sömürge idaresi), Türkleri de yok etmeyi kuruluş bildirgesine koyduğuna dikkati çekti.

EOKA'nın 1955'ten itibaren birçok Kıbrıslı Türk sivili terör saldırılarıyla öldürdüğüne işaret ederek, öğretmen arkadaşının o yıllarda EOKA teröristlerince öldürüldüğünü ve halen cenazesinin bulunamadığını söyledi.

Bayar, EOKA'nın sadece Türkleri değil 1955-1974 yıllarında kendi görüşünden olmayan 200 kadar Rum'u da öldürdüğünü, EOKA'nın Ada'da terör faaliyetleri yürütmek üzere kurulduğunu belirterek, şunları ifade etti:

Türkiye'den EOKA saldırısına tepki "EOKA teröristtir, yaptığı eylemler terör eylemleridir. Kendi insanını bile öldürmüştür. EOKA masum Türkleri öldürdü, İngilizleri öldürdü ve bunları yaparken vurkaç taktiğini kullandı. O dönem İngiliz sömürge idaresi vardı. İngilizler, bitirmek isteseler bu eylemleri bitirebilirlerdi fakat bitirmek istemediler. Rumlara bağımsızlık vermek istediler. Sonra da onlardan yana tavır aldılar."

BAYAR'DAN ENOSİS UYARISI: 'ABD'Yİ BURAYA GETİRDİLER'

TMT'nin EOKA eylemlerinden zarar gören Kıbrıslı Türkler tarafından 1958'de kurulduğuna dikkati çeken Bayar, TMT'nin mücadeleleri sayesinde, Rumların Lefkoşa'yı tamamen ele geçirme ve Ada genelinde kontrolü sağlamaya yönelik, EOKA marifetiyle uygulamaya çalıştıkları Akritas Planı'nın başarısızlıkla sonuçlandığını dile getirdi.

Bayar, GKRY'de terör örgütü EOKA ruhunun ve Enosis fikrinin (Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması hedefi) son zamanlarda canlı tutulmaya çalışıldığına işaret ederek, EOKA'nın yerini GKRY'de Elam Partisinin, Yunanistan'da ise Altın Şafak Örgütünün aldığını anlattı.

Rumların bir kısmının Enosis fikrinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini ve EOKA ruhunun ölmediğini belirten Bayar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enosis'e karşı TMT ruhunu yaymaya çalışıyoruz, TMT ruhunun tekrar canlı tutulması gerekiyor çünkü görüyoruz ki ABD'yi buraya getirdiler. İngiltere, İtalya ve Fransa burada. Üslere gemiler, uçaklar getiriyorlar. Bunlar niçin? Aşırı derecede silahlanıyorlar, kadınları da askere alıyorlar. Yurt dışından eğitim alıyorlar. Özellikle İsrail'in Rumlara yaptığı teknik yardımlar, silah yardımları dikkat çekici. Hava savunma sistemleri, helikopterler, gemiler buraya getiriliyor. Bunlar kimin için? Ne için? Biz de uyanalım. Diri olalım, canlı olalım. Ne demiş atalarımız? Su uyur, düşman uyumaz. Uyursak kaybederiz."

Türk askerini görünce kaçtılar Bayar, Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı hamlelerin kendilerine cesaret verdiğini, tek güvencelerinin ana vatanları Türkiye olduğunu dile getirdi.

LEFKOŞA'DAKİ MİLLİ MÜCADELE MÜZESİ'NDE EOKA'DAN ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Milli Mücadele Müzesi'nin bahçesinde terör örgütü EOKA'dan Mehmetçik ve Kıbrıslı mücahitler tarafından ele geçirilen zırhlı araçlar, havan topları ile uçaksavarlar sergileniyor.