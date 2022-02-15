Terör propagandası yapan 12 kişi gözaltına alındı

DHA15 Şubat 2022 Salı 17:10 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 17:10
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye oldukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü hakkında övücü, destekleyici paylaşımlarda bulundukları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Mardin merkezli 4 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.A., M.E., A.B., V.A., A.A., C.T.A., M.O., M.E.D., Ş.Ç., A.A., E.K. ve O.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.