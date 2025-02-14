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Terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı

Erzurum'da sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptığı belirlenen 6 şahıs yakalandı.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 15 Şubat 1999 tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümü öncesinde sosyal medya üzerinden, PKK/KCK- YPG/PYD terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsa yönelik, Erzurum ili Karaçoban ve Palandöken ilçelerinde Erzurum-Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucunda toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar, Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilirken, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada terörle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

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