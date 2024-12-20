Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile, örgüt mensuplarını sahiplenici, övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yapan E.D. ve P.A isimli 4 şahıs yakalandı.

Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.