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Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı

Erzincan'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapanlara operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

IHA20 Aralık 2024 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Terör propagandası yapanlara operasyon: 4 gözaltı
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında "Sosyal Medya Hesapları" üzerinden "Silahlı Terör Örgütü Propagandası" yaptıkları tespit edilen M.A. ve E.Y. ile, örgüt mensuplarını sahiplenici, övücü, benimseyici ve şiddete yönlendiren paylaşımlar yapan E.D. ve P.A isimli 4 şahıs yakalandı.

Şahıslar Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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