Terör propagandasına geçit verilmedi: Şüpheli gözaltında

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak'ta Petrolkent Mahallesi Dicle Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede yüzü kapalı şüphelinin elinde yanıcı veya patlayıcı madde ile PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı, kahvede bulunanlara sokaklara çıkma ve eylem çağrısında bulunduğu ve görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör propagandası yapan M.E.T'nin adresi belirlendi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İkametinde yapılan aramada, olayda giydiği kıyafetler de bulunan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.