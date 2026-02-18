İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7653
  • EURO
    51,7668
  • ALTIN
    6999.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör propagandasına geçit verilmedi: Şüpheliler gözaltında
Güncel

Terör propagandasına geçit verilmedi: Şüpheliler gözaltında

İzmir'de terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

IHA18 Şubat 2026 Çarşamba 16:27 - Güncelleme:
Terör propagandasına geçit verilmedi: Şüpheliler gözaltında
ABONE OL

İzmir'de sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ailecek markete dadandılar, 3 aylık vurgun yaptılar: 1,5 milyona yakın soygun yaptılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.