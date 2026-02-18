Terör propagandasına geçit verilmedi: Şüpheliler gözaltında

İzmir'de sosyal medya üzerinden DEAŞ silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.