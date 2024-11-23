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Terör propagandasına geçit yok! Teröristbaşı Öcalan'ı öven zanlı suç makinası çıktı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde otomobilde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü şarkı dinleyerek bu anları sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı. Terör sempatizanın çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

DHA23 Kasım 2024 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Terör propagandasına geçit yok! Teröristbaşı Öcalan'ı öven zanlı suç makinası çıktı
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Bahçelievler'de otomobilde bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü şarkı dinleyerek bu anları sosyal medyada paylaşan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili inceleme başlattı. Otomobille seyir halindeyken bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü sözleri bulunan şarkıyı dinleyen, davranışıyla suç ve suçluyu övdüğü belirlenen şüphelinin 19 yaşındaki İ.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin, 5 kez 'güveni kötüye kullanma', 'taksirle yaralama' ve 'banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli hakkında 'suç ve suçluyu övme' suçundan başlatılan işlemler sürüyor.

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