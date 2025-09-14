İSTANBUL 27°C / 19°C
Güncel

Terör propagandasına operasyon: 10 gözaltı, 7 tutuklama

Gaziantep'te El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA14 Eylül 2025 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Terör propagandasına operasyon: 10 gözaltı, 7 tutuklama
Valiliğin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 223 fişek, kılıç ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

