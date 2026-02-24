İSTANBUL 14°C / 6°C
Terör propagandasına ve dezenformasyona geçit verilmedi: Sosyal medya hesaplarına erişim engeli

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, psikolojik harekât faaliyetleri yürüttüğü, terör örgütü propagandası yaptığı ve sistematik dezenformasyon ürettiği tespit edilen 52 sosyal medya hesabına daha erişim engeli getirildi.

AA24 Şubat 2026 Salı 14:33
Terör propagandasına ve dezenformasyona geçit verilmedi: Sosyal medya hesaplarına erişim engeli
Başkanlık koordinasyonunda ilgili kurumlarla birlikte sürdürülen teknik ve hukuki incelemeler sonucunda, söz konusu hesapların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize faaliyet içinde olduğu belirlendi. Özellikle sosyal medya platformları üzerinden yürütülen algı operasyonlarıyla kamu düzenini bozmayı, güvenlik güçlerini hedef göstermeyi ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştirmeyi amaçlayan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Yetkililer, dijital mecralarda yürütülen psikolojik harekât faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, milli güvenliği ve kamu düzenini tehdit eden hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.

Son erişim engelleriyle birlikte, dezenformasyon ve terör propagandası yaptığı değerlendirilen hesaplara yönelik hukuki sürecin de eş zamanlı olarak devam ettiği öğrenildi.

