20 Ocak 2026 Salı
Güncel

Terör provokasyonuna geçit yok… Bakan Tunç: 35 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetleyerek, menfur olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Öte yandan MSB ise konuya ilişkin idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

20 Ocak 2026 Salı 18:12
Terör provokasyonuna geçit yok… Bakan Tunç: 35 kişi tutuklandı
Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mardin Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak girişimi lanetliyorum.

Bu menfur olayla ilgili olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır.

Diğer yandan; Suriye'nin Halep kentinde Hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü arasındaki çatışmalar bahane edilerek ülkemizde gerçekleştirilen eylemlerle ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda 356 şüpheli hakkında soruşturma yapılmış, 35 şüpheli tutuklanmış, 45 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, 77 kişinin gözaltı işlemleri ise devam etmektedir.

Devletimizin egemenliğine ve toplumsal huzurumuza yönelen hiçbir saldırı, hiçbir provokasyon cezasız kalmayacaktır.

MSB: İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin idari tahkikat duyurusu yapıldı.

Duyuruda, "Nusaybin'de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

