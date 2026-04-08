İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 273 zanlı hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar temenni ediyorum."

TERÖRİSTLERİN KEŞİF GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.