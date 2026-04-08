8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
  • Terör saldırısında DEAŞ izi... Bakan Gürlek: 34 ilden 198 kişi gözaltına alındı
Güncel

Terör saldırısında DEAŞ izi... Bakan Gürlek: 34 ilden 198 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta DEAŞ tarafından gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin operasyonların titizlikle devam ettiğini belirtti. Gürlek, bu kapsamda '273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.' dedi.

HABER MERKEZİ8 Nisan 2026 Çarşamba 20:26
Terör saldırısında DEAŞ izi... Bakan Gürlek: 34 ilden 198 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.

Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir.

Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum.

  • akın gürlek
  • DEAŞ
  • beşiktaş terör saldırısı

