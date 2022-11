Terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki Aybüke öğretmenin babasından terörle topyekun mücadele çağrısı

Baba Yalçın, AA muhabirine, kızı olmadan beşinci Öğretmenler Günü'nü geçireceklerini, yaşasaydı onu kutlayarak sevincini paylaşmış olacaklarını söyledi.

Kızının şehit olmasının ardından ne onun arkadaşlarının ne de devletin kendilerini yalnız bıraktığını anlatan Yalçın, "Bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretenler Günü'nü kutluyorum. Ülkemizin dört bir yanında çalışan öğretmenlerimize başarılar diliyor, mutlu bir yaşam sürmelerini Cenabı Allah'tan dilerim. Öğretmenlerimize çok görev düşüyor. 'Bayrağımızın dalgalandığı her yer bizimdir, vatanımızdır.' diyerek, bu görev şuuru ile görev yapmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.

İstanbul ve Gaziantep'te YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında öğretmenlerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu hain PKK, içeriden ve dışarıdan beslemeli bunlar. Maalesef 40 yıldır Türk milletinin herhalde sabrının olmadığı düşüncesindeler ama her şeyin bir sonu ve sabrı vardır. Bunların da bir gün defterleri kapanacak. Önemli olan bizim millet olarak uyanık, tedbirli olmamız, devletin her organına sahip çıkmamız lazım. Askerlerimize, polislerimize, güvenlik güçlerimize, terör bölgelerinde görev yapan memurlarımıza, insanımıza, maddi ve manevi her türlü destek verilerek sahip çıkmamız lazım."

- "MUTLAKA DEFTERLERİ DÜRÜLECEK"

Terörle mücadelede devletin asli unsuru olan milletin devletine destek vermesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:



"Topyekun güç birliği oluşturulması kanaatindeyim. Bazı sivil toplum örgütlerinin farklı görüşlerine maalesef şahit oluyoruz. Bunun en büyük örneği de Türk Tabipleri Birliği başkanı olan 'hanımefendi' diyeceğim ama ona ne kadar yakışır bu sıfat bilemiyorum. İsminde Türk yazan bir birliğin maalesef farklı emeller ile mücadele etmek için ele geçirilmesi, teşkilatın tamamın onlardan oluşması da garip bir durum. Bunların sadece devletin mücadelesi ile kapanacağına inanmıyorum, topyekun mücadele lazım."

Devletin mücadelesinin devam ettiğine dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Mutlaka defterleri dürülecek. Son aşamasına gelindiği kanaatindeyiz. Devletin kurumları mücadelesine devam ediyor. Asker, polis, bakanlarımız, Cumhurbaşkanımız, hükümet görevlileri, muhalefetin milli olan kesimlerinin bu mücadeleye katkı sağladıklarını görüyoruz ama milli olmayan bir grup var Meclis'in içinde. Bu grubun Meclis'te bulunması pek hoş değil."

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.