Terör sempatizanlarını savunan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap! 'Yalancı derken yalancı olmak...'

star.com.tr 05 Ocak 2021 Salı 19:24 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 19:48

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamada bulunurken, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li Canan Kaftancıoğlu'na cevap verdi.

Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yalancı derken yalancı olmak… Açıklamamda sadece 2’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin. Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var. Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz…” ifadelerini kullandı.

Yalancı derken yalancı olmak...



Açıklamamda sadece 2'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledim, dikkatle izleyin.



Ayrıca aralarında MLKP Terör Örgütü irtibatlılar var.



Hani şu kurucu üyesine selam durduğunuz... https://t.co/y5C0iVHf9Y pic.twitter.com/p8V2CbmL2E — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) January 5, 2021

- “DEVLET DEVLETLİĞİNİ GÖSTERECEKTİR"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, gözaltına alınan kişilerin sosyal medya paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaştığı açıklamasında "İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum! öğrencilerden biri..Hiç kuşkunuz olmasın Devlet devletliğini gösterecektir..." ifadelerini kullandı.

İşte Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan, bazılarının sahiplenmekten, desteklemekten utanmadıkları masum! öğrencilerden biri..Hiç kuşkunuz olmasın Devlet devletliğini gösterecektir... pic.twitter.com/zJHwc0xPpi — Mehmet Ersoy (@mehmetersoy57) January 5, 2021

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