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Terör sevici HDP, Tanrıkulu'na sahip çıktı

Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle bilinen HDP, Türk Silahlı Kuvvetlerine çirkin iftiralarda bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı. Tanrıkulu'na destek paylaşımında bulunan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, 'Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir' dedi.

11 Eylül 2023 Pazartesi 15:33 - Güncelleme:
Terör sevici HDP, Tanrıkulu'na sahip çıktı
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) tepki çeken sözler sarf etti.

TERÖR SEVİCİ HDP TANRIKULU SAHİP ÇIKTI

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER: TANRIKULU YALNIZ DEĞİLDİR

Hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'ya HDP'den destek geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Tanrıkulu'na destek paylaşımı yaptı.

Önder, Twitter hesabından Tanrıkulu için, "Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. #SezginTanrıkuluYalnızDeğildir" dedi.

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