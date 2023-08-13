Terör sevici Yanardağ yine sahnede! TELE1'in cezası biter bitmez algı operasyonuna kalkıştı

CHP'nin fonladığı TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında bebek katili ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin skandal ifadeler kullanmıştı. 'Siyasi mahkum' olarak nitelendirdiği Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri olmadığını ileri süren Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu dile getirerek küstah methiyeler düzdü.

BEBEK KATİLİNE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

PKK elebaşı Öcalan'ı güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:

"İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Merdan Yanardağ skandal açıklamalarının ardından "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından açılan soruşturmayla tutuklanmıştı. Öte yandan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken Yanardağ'ın 'Terör örgütü propagandası yapma' ile 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

YEDİ GÜN BOYUNCA KARARTILMIŞTI

RTÜK, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sözleri sonrası TV'ye yedi gün ekran karartma cezası vermişti. Ankara 4. İdare Mahkemesi, kanalın başvurusu sonrası yürütmeyi durdurma kararı vermiş, kurul da bunu üst mahkemeye taşımıştı. RTÜK de skandal sözler nedeniyle Tele 1 kanalına en üst sınırdan idari para ve 7 gün yayın durdurma cezası vermişti. Karar, geçtiğimiz hafta itibarıyla uygulanmıştı.

HDPKK'DAN TELE 1'E DESTEK

Yaşananlara ilişkin örgütün siyasi kolu HDP'den de açıklama geldi. "Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyoruz" denilen açıklamada, "Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz." denildi.

HDP'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından Tele 1 ekranları da 7 gün süreyle karartıldı. İktidar hem tarihte eşi benzeri görülmemiş bir tecrit uyguluyor hem de tecridin konuşulmasını engellemeye çalışıyor. Kendisi gibi düşünmeyeni, konuşmayanı susturmaya yelteniyor. Tele 1'e yönelik bu ağır uygulamayı kınıyor, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyoruz. Hakikati savunanların yanında olmaya devam edeceğiz."

TERÖR SEVİCİSİ YİNE SAHNEDE! TESCİLLİ CHP FONDAŞINA DESTEK VERDİ

CHP fondaşı TV kanalında 'terör seviciliği' yapan Merdan Yanardağ, skandal açıklamalarına devam ediyor. Bebek katili ve terörist başı Abdullah Öcalan'a ilişkin 'güzelleme'ler yapan Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu kez 'topluma yönelik algı' operasyonu peşine düştü. Yanardağ, "Bütün cumhuriyetçileri, yurtseverleri, eşitlikten ve özgürlükten yana bütün toplumcuları, TELE1'e destek vermeye ve dayanışmayı büyütmeye çağırıyorum. Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız." ifadelerini kullandı.