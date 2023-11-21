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Destek gecikmedi... CHP'den terör seviciliğine 'sanat' maskesi!

Göreve geldiği ilk gün terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam gönderen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'ye 'işgalci' diyen terör destekçisi Pervin Chakar'ın elini öpmesine tepki yağmaya devam ediyor. Özgür Özel'in skandal hareketine kendi görevlendirdiği parti sözcüsü Deniz Yücel destek çıktı. Terör seviciliğine 'sanat' kılıfı uyduran CHP Sözcüsü Yücel, Özgür Özel için, 'Sanatçıya değer veren biri!' dedi.

21 Kasım 2023 Salı 11:13 - Güncelleme:
Destek gecikmedi... CHP'den terör seviciliğine 'sanat' maskesi!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde isimler değişti ancak zihniyet değişmedi. 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, kurultayda kürsüden Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi. Göreve gelir gelmez de HEDEP'e ortaklık çağrısı gönderdi. CHP'de değişimin sözde kaldığını gösteren Özgür Özel, önceki gece HEDEP'li Pervin Buldan ile konsere gitti.

PKK SEMPATİZANLIĞINA CHP SÖZCÜSÜ DE SAHİP ÇIKTI

Türkiye düşmanlığını haykıran sözde sanatçı Pervin Chakar önünde eğildi, elini öptü, övgüler dizdi. Bu görüntü, CHP'ye yakın gazetecilerin bile tepkisi çekti. Eleştiri yağmuruna tutulan Özgür Özel'e tek destek kendi seçtiği parti sözcüsünden geldi. Dün, MYK sonrası kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Türkiye düşmanı Chakar'ın önünde eğilen genel başkanını "Sanat evrenseldir" diyerek savunmak istedi. Özgür Özel'in sanata ve sanatçıya değer veren bir kişi olduğunu belirten Yücel, yaşananların ise olağandışı bir şey olmadığını ima etti.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINI HAYKIRMIŞTI

2 sene önce verdiği bir röportajda skandal ifadeler kullanan Pervin Chakar, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz" demişti.

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