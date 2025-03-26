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  • Terör soruşturmasında aranan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı
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Terör soruşturmasında aranan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen 'terör' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
Terör soruşturmasında aranan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu.

Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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