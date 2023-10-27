İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör suçlarından aranan 8 şüpheliden 7'si yakalandı
Güncel

Terör suçlarından aranan 8 şüpheliden 7'si yakalandı

İstanbul ve Bitlis'te bölücü terör örgütü PKK ve KCK/TDÖ'ye yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 7'si yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurtdışına illegal çıkışlarını organize etmekle suçlanıyor.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Terör suçlarından aranan 8 şüpheliden 7'si yakalandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, PKK/KCK terör örgütü KCK/TDÖ sözde 'siyasal alan yapılanması' içerisinde bulunan bazı kişilerin, Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER) isimli derneğin çatısı altında faaliyetlerini yürüttüklerini belirledi. Şüphelilerin İstanbul ve çevre illerde faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi. Cezaevi dış koordinasyon içerisinde İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerin, terör suçlularına sahte pasaport ve evrak hazırlayarak yurtdışına illegal çıkarma işlemlerini organize ettikleri anlaşıldı. 8 zanlının yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul'un 3 ilçesi ve Bitlis'te toplamda 8 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 8 şüphelinin 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyallare, 7.65 çapında bir ruhsatsız tabancaya, bu silaha ait 2 şarjör ve 15 mermi ile çeşitli yasaklı yayına, örgütsel dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

  • İstanbul operasyon
  • Bitlis operasyon
  • sahte pasaport organizasyonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.