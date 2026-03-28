İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4684
  • EURO
    51,2648
  • ALTIN
    6418.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör yalanıyla 6 milyonluk vurgun: Sahte savcı tutuklandı
Terör yalanıyla 6 milyonluk vurgun: Sahte savcı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna ikna eden dolandırıcılar, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri alarak kayıplara karıştı. Polis operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 09:51
ABONE OL

Telefon dolandırıcılığı vakaları Türkiye genelinde artış gösterirken, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olay boyutuyla dikkat çekti. Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, vatandaşı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna inandırarak yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim almasını sağladı. Hızlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerini kısa sürede yakalayarak adalete teslim etti.

SAHTE SAVCI TERÖR YALANIYLA 6 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ALDI

Müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

  • sahte savcı dolandırıcılığı
  • Nizip dolandırıcılık
  • ziynet eşyası dolandırıcılığı
  • Gaziantep tutuklama
  • telefon dolandırıcılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.