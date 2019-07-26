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Terör yıktı, devlet yaptı 

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami, geçtiğimiz yıllarda teröristlerin hedefi haline gelmiş ve uzun namlulu silahlarla minare hedef alınmıştı.

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Minaresi ve kubbesinde ciddi anlamda tahriplerin yaşandığı tarihi cami, yıkılıp yeniden inşa edildi. İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Kurban Bayramı’nda camide namaz kılacaklarını belirterek, terör örgütlerine ve uzantılarına asla taviz vermeyeceklerini söyledi. 

HARABEYE ÇEVİRDİLER 

Kaymakam Pendik, “Malumunuz bu bölge terör yoğunluklu bir bölgeydi. Teröristler burada hem vatandaşlarımızın canlarını mallarını tehlikeye atacak eylemlerde bulundukları gibi hatta birçok sivil şehit de verdik. Böyle hain eylemler yaptığı gibi evlerini yıktıkları gibi ibadethaneleri de harabe haline çevirmişlerdi. Birçok camimizde hala o teröristlerin yapmış olduğu eylemlerin izleri vardı. Bizler hem vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak hem de dini ibadetlerini özgürce yaptıkları camileri de imar etme noktasında gerekli gayretleri gösteriyoruz” dedi. 

 

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