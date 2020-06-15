15 Haziran 2020 Pazartesi 09:41 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:56

Milil Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından dün gece başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu'ndan ilk görüntüler paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ani hava harekâtıyla terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe-Kartal Operasyonu’ndan ilk görüntüler." denildi.

TSK tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kartal Operasyonu başlatılmıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir." bilgisi paylaşılmıştı.

Harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılırken, terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirildi.