Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekatıyla imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başarıyla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depolarının hava harekatı ile vurulduğu bildirildi.
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