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Güncel

''Terörden Arananlar Listesi'' yenilendi

İçişleri Bakanlığınca yenilenen 'Terör Arananlar Listesi'nin yer aldığı internet sitesinde sadece kategorilerle değil, isim ve terör örgütünün adı girilerek de arama yapılabilecek.

AA01 Nisan 2020 Çarşamba 16:18 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 16:21
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Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığınca sürekli güncellenen "http://www.terorarananlar.pol.tr/" internet sitesine bazı yeni özellikler eklendi.

Bu kapsamda daha önce sadece "Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri" gibi kategorilere ayrılan listelerde, fotoğraf ve kimlik bilgileriyle ödül miktarları bulunan aranan terör örgütü mensuplarının bilgisine, internet sitesine getirilen yeni özellikle isim ve örgüt sorgulaması yapılarak da doğrudan ulaşılabilecek.

Son günlerde etkisiz hale getirilen çok sayıdaki terör örgütü üyesi nedeniyle sürekli güncellenen internet sitesinde; DEAŞ, PKK/KCK, DHKP-C ve FETÖ/PDY gibi örgütlerin de bulunduğu tüm terör örgütlerinin mensuplarına ait bilgiler de yer alıyor.

Sayfada ayrıca "Etkisiz Hale Getirilen Örgüt Mensupları" başlığıyla açılan sekmede operasyonlar sonucu etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının bilgilerine de yer veriliyor.

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