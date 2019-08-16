Terörden arınan Faraşin cennet bahçesine dönüştü  

Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla terörden arınan Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Faraşin Yaylası, içinde barındırdığı mendereslerle görenleri hayran bırakıyor. Doğaseverlerin gözde mekanı haline gelen Faraşin, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bitki florası oldukça zengin olan yaylada binlerce göçer, çadırlar kurup aylarca ikamet ediyor. İlçede faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinin gezi amaçlı gittikleri yaylada drone ile çektikleri dere yatağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. 20 kilometre uzunluğunda menderesler oluşturan dere yatağı doğaseverleri ağırlamayı bekliyor.

ESKİDEN GİDİLEMİYORDU

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden Özgür Gükçe, ilçenin tüm alanlarını gezip dolaştıklarını söyledi. Gükçe, “İlçemizde son olarak Faraşin Yaylası’na gittik, burada 20 kilometre uzunluğunda dev menderesler keşfettik. Doğa harikası bir bölge burası. Herkesi buralara davet ediyoruz. Eskiden buralara gidilemiyordu, şimdi her tarafa gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Kulüp olarak doğa sporların tamamını burada aktif halde sürdürüyoruz. Her hangi bir kazancımız yok, doğanın sunduğu güzellikler bize en güzel hediye oluyor” dedi.