Şırnak'ta 1990'larda terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Kuşkonar Köyü'nün eski sakinleri, dönüşe geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Köye Dönüş Projesi' kapsamında 50 aileden 100 kişi, köy sınırları geldi; ancak yol olmadığı için ilerleyemedi.

Köylüler, araziye 25 çadır kurarak Türk bayrağı astı; nöbete başladı. Ali Borak (67), "Devletimiz yolumuzu yaparsa köyümüzde yaşamak istiyoruz" dedi. Çocukken ayrıldığı köyüne dönen Menice Yıldırım (42), "Artık şehirde yaşamak değil, tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz" diye konuştu.

SIRADA 200 AİLE VAR

Köylülerden Hidayet Tunç (55), yol ve altyapının yapılması halinde yaklaşık 200 ailenin daha köye döneceğini belirtirken, "Yolumuz yapılırsa eski yerleşim yerinde evlerimizi yapacağız" dedi.