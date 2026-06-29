İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,64
  • EURO
    53,1884
  • ALTIN
    6066.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terörden arındırılan köylerine Türk bayraklı dönüş! 30 yıllık hasret bitti
Güncel

Terörden arındırılan köylerine Türk bayraklı dönüş! 30 yıllık hasret bitti

Şırnak'ta 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Kuşkonar köyü sakinleri, 30 yıl sonra geri dönüş için harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nın 'Köye Dönüş Projesi' kapsamında köye ulaşmaya çalışan 50 aile, yol olmadığı için köy sınırına kurdukları 25 çadırda Türk bayraklarıyla nöbete başladı. Altyapı ve yol yapılması halinde yaklaşık 200 ailenin daha köye dönmek için gün saydığı belirtildi.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
Terörden arındırılan köylerine Türk bayraklı dönüş! 30 yıllık hasret bitti
ABONE OL

Şırnak'ta 1990'larda terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden Kuşkonar Köyü'nün eski sakinleri, dönüşe geçti.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Köye Dönüş Projesi' kapsamında 50 aileden 100 kişi, köy sınırları geldi; ancak yol olmadığı için ilerleyemedi.

Köylüler, araziye 25 çadır kurarak Türk bayrağı astı; nöbete başladı. Ali Borak (67), "Devletimiz yolumuzu yaparsa köyümüzde yaşamak istiyoruz" dedi. Çocukken ayrıldığı köyüne dönen Menice Yıldırım (42), "Artık şehirde yaşamak değil, tarım ve hayvancılık yapmak istiyoruz" diye konuştu.

SIRADA 200 AİLE VAR

Köylülerden Hidayet Tunç (55), yol ve altyapının yapılması halinde yaklaşık 200 ailenin daha köye döneceğini belirtirken, "Yolumuz yapılırsa eski yerleşim yerinde evlerimizi yapacağız" dedi.

  • Kuşkonar köyü
  • PKK saldırıları
  • Köye dönüş projeleri
  • terör
  • terörsüz türkiye

ÖNERİLEN VİDEO

Havai fişek fabrikasında dehşet! Patlamanın görüntülerine ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.