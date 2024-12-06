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Terörden temizlenen Tel Rıfat'ta ilk cuma namazı

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan ülkenin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesine dönen halk, ilk cuma namazında bir araya geldi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 16:11 - Güncelleme:
Terörden temizlenen Tel Rıfat'ta ilk cuma namazı
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SMO'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezi ve çevresindeki köylerin kurtarılmasıyla, evlerine güvenli şekilde dönen siviller ilçedeki camide cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı.

SMO güçlerinin cuma namazı öncesi camide yaptığı arama tarama faaliyetlerinin ardından onlarca kişi, terörden temizlenen ilçede ilk cuma namazını kıldı.

- ⁠ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Rejim karşıtı silahlı grupların 27 Kasım'da Halep'e yönelik operasyon başlatmasıyla Suriye rejimi güçleri, terör örgütü PKK/YPG'yle işbirliğine girerek bazı bölgeleri örgüte devretti.

Fırat Nehri'nin doğusundan Halep bölgesine takviye güçler getiren terör örgütü, bu alanları tahkim etmeye başladı.

Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında Suriye Milli Ordusu, dün PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlattı.

Operasyonda Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

- PKK/YPG'NİN TEL RIFAT'TAKİ İŞGALİ

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırı düzenliyordu.

Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü PKK/YPG, Beşşar Esed rejimi ve destekçileriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalıştı.

Esed rejimi karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine 29 Kasım'da girmesinin ardından rejim güçleri, Tel Rıfat'taki unsurlarını çekmişti.

  • Suriye Milli Ordusu
  • Özgürlük Şafağı Operasyonu
  • Tel Rıfat namazı

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