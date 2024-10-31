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Terörden tutuklanan Ahmet Özer'in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Terörden tutuklanan Ahmet Özer'in gözaltı alındığı anlar ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklanan Özer'in, polis ekiplerince evine gidilerek gözaltına alınması ve adreslerinde yapılan aramalar kamerayla kaydedildi.

Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özer'in evine ve Esenyurt Belediye binasına giriş anları yer alıyor.

Özer'in Esenyurt Belediyesindeki makam odasının kapısının çilingir yardımıyla açılması ve polis ekiplerinin aramalarının yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilmesi ve sağlık kontrolü de bulunuyor.

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