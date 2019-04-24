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Bakan Çavuşoğlu: Teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Türk halkı, bu şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız' dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk halkı, bu  şiddet eylemini kınamada Sri Lanka halkıyla beraber ve onlar için dua ediyor.  Biz, teröre karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız." ifadesini kullandı. 
 
Çavuşoğlu, Sri Lanka'daki terör saldırıları nedeniyle bu ülkenin  Ankara'daki Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulunarak, açılan taziye defterini  imzaladı.
 
Bakan Çavuşoğlu, mesajında, saldırıları en şiddetli şekilde bir kez  daha kınadığını vurgulayarak, Sri Lanka hükümeti ile saldırılarda yakınlarını  kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu belirtti.
 
Bakan Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:
 
"Sri Lanka'da 21 Nisan 2019'da kilise ve otellerdeki masum insanları  hedef alarak 300'den fazla insanın hayatına kasteden ve daha fazlasının  yaralanmasına sebep olan menfur saldırı ile sarsıldık. Sevdiklerini kaybeden  aileleri teselli etmek için kelimeler yetersiz kalır. Ayrıca hayatını kaybedenler  arasında bulunan iki vatandaşımız için yas tutuyoruz.
 
Hükümetimiz adına saldırıları en şiddetli şekilde bir kez daha kınıyor  ve Sri Lanka hükümetine ve ailelere taziyelerimi sunuyorum. Türk halkı, bu şiddet  eylemini kınamada Sri Lanka halkıya beraber ve onlar için dua ediyor. Biz, teröre  karşı mücadelesinde Sri Lanka ile omuz omuzayız."
 
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan  paylaşımda "Sayın Dışişleri Bakanı'na, Türkiye kuruluşları ve insanlarına bu zor  zamanlarda sağladıkları büyük destek ve dayanışma için teşekkür ederiz."  ifadesine yer verildi.
 

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