14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
  Teröre para akışı kesildi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
Teröre para akışı kesildi! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ adına finansal faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda 'Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet' suçundan hakkında işlem yapılan, mal varlığı dondurulan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyet kararı bulunan kişilere nakdi yardım yapıldığı tespit edildi.

Yardımı yaptığı anlaşılan şahısların DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına iletilmek üzere çeşitli ülkelerden fon topladığı, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürütürken öldüğü değerlendirilen şahısların ailelerine, eşlerine para dağıtımı yaparak örgütten kopmalarını önlemek amacıyla finans faaliyetlerde bulundukları da belirlendi. Tespitler kapsamında 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bugün saat 05.30'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili "Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde terörizmin finansmanının önlenmesi ile ilgili yürütülen faaliyetler ve adli işlemler titizlikle sürdürülmekte olup soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir" açıklamasında bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Uluslararası sularda Türk balıkçı teknesini taciz

Kapat
Video yükleniyor...

