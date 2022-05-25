Terörist başının posteri önünde konser veren Aynur Doğan'a İBB sahip çıktı

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Beledyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik beledyemiz tarafından iptal edlmştr" açıklamasında bulunmuştu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edldiğini bildirmişti.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.

İBB İMDADINA YETİŞTİ

Aynur Doğan'ın Kocael'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmesi sonrası İBB, Doğan'ın imdadına yetişti.

Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00 Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Konserin duyurulmasının ardından, paylaşımın altına vatandaş tepkilerini dile getirdi. 5 şehit verdiğimiz gün böyle bir konserin açıklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan sevdalısı Aynur Doğan'ın sahne alacak olmasına paylaşımlarıyla tepki gösterdi.