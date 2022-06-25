Terörist Delal Azizoğlu operasyonunda dikkat çeken 'kara harekatı' detayı

Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Delal Azizoğlu, Irak'ın Süleymaniye kentinde bu kez SİHA değil, MİT'in saha ekibi tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlarına devam ediyor. MİT'in teröristlere yönelik son operasyonu da Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleşti. MİT'in saha ajanları örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden olan 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu'nun Kandil'den aldığı talimatla Süleymaniye'ye geldiğini belirledi. Terörist Azizoğlu, MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük bir gizlilik içinde Irak'ı terk etti.

AVRUPA ORGANİZATÖRÜ

Delal Azizoğlu'nun 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl silahlı faaliyette bulunduğu, terör örgütünün Avrupa yapılanmasında yer aldığı öğrenildi. 2001'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde Kürdistan Ulusal Kongresi Genel Kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen teröristin 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasadışı eylemleri de organize eden isim olduğu tespit edildi. Aynı yıl KCK Yürütme Konseyi üyeliğine seçilen teröristin, daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu PAJK'ın sözde yöneticisi olduğu, bir süredir örgüt adına Suriye'de faaliyette bulunduğu öğrenildi. Suriye bölgesinde yönetici konumunda görevlendirilen Azizoğlu, bu görevlerinin yanı sıra 2018 yılı itibarıyla 'KCK yüksek adalet divanı' yönetiminde yer alıyordu.

ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI! GRİ LİSTEDEKİ ŞÜKRAN ALP'A İMHA

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 'Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nin gri kategorisinde yer alan, 'Arin' kod adlı Şükran Alp olduğunu duyurdu. Teröristin sözde Botan eyaleti Herekol bölgesinde 'YJA-Star kadın sorumlusu' olduğu ve mayıncı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Gri listede 500 bin lira ödülle aranan teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 31 Mayıs'ta, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında, teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ercan Özcan'ın kanının yerde kalmadığı belirtildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 21 HAİN ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'nın terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Dün de Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li ile Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.