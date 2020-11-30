Terörist elebaşı Duran Kalkan'dan 16 yaşındaki kıza cinsel saldırı

30 Kasım 2020 Pazartesi 08:27 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 09:21

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar sürerken, Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri örgütün tuzağına düşmüş gençleri yaptığı ikna çalışmalarıyla kurtarıyor. Ekipler son olarak Zozan kod adlı M.A.'yı örgütün elinden kurtardı. Şırnak'ta yaşarken 7 yıl önce 16 yaşında iken o dönemdeki ismi BDP olan parti aracılığıyla kandırılıp PKK'ya teslim edilen M.A., Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 40 gün süren ikna çalışması sonucu teslim oldu. Sabah Gazetesi, M.A.'nın kandırılıp, dağa çıkarılması ve teslim olmasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı:

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Örgütten kaçarak teslim olan bir terörist ifadesinde M.A.'nın Cizre'deki köyünden kandırılarak BDP aracılığıyla örgüte teslim edildiğini ve halen PKK/YPG içinde bulunduğu söyledi. Kilis polisi Zozan kod adlı M.A. ile tespit ettiği telefonla irtibata geçti. Başında Şube Müdürünün olduğu ikna ekibi Zozan'a köyünde yaşadığı çocukluğu, yıllardır göremediği kardeşleri, onlarla yaşadığı bayram günlerini, evinde sıcak yuvasını okula giderken annesinin saçlarını taraması, babasının doğum gününde aldığı hediyeleri hatırlatan konuşmalar yaptı.

POLİSLE KONUŞMASI TESLİM OLMA SÜRECİNİ GETİRDİ

Kilis polisi "özlem duyduğun anılara kaldığın yerden devam edebilirsin. Korkacak bir şey yok. Bu devletin amacının seni öldürmek olmadığını anlamalısın. Bunun için seni sonu ölümle bitecek olan bu yoldan kurtarmak için çabalıyoruz" dedi.

PKK'DAN KAÇARAK HİÇ DURMADAN 5 SAAT YÜRÜDÜ

*Bu konuşmalarla ikna olan ve teslim olmaya karar veren Zozan için polis harekete geçti. Tel Rıfat'daki örgüt karargâhından çıkmayı başaran Zozan, Azez sınırına kadar 25 km'lik yolu yürümeye başladı. Kilis polisi Zozan'ı cep telefonu sinyali ile dijital harita üzerinde takip edip yönlendirme yaptı. 5 saat süren yürüyüş sonunda ulaştığı Azez sınırında kendisini bekleyen polis ikna ekibi ile buluştu.

TECAVÜZ SKANDALI ORTAYA ÇIKTI! İLK SALDIRI DURAN KALKAN'DAN

M.A. ifadesinde örgütte uğradığı tecavüzü ve şahit olduğu işkence-infaz ve tecavüzleri anlattı:

"PKK kampına getirildiğimi anlayıp itiraz edip dönmek istediğimde 'Buradan artık cesedin çıkar' dediler ve ilk dayağı orada yedim. Gara bölgesine götürüldük. Benim gibi 15-16 yaşında olan 40 kız vardı. Duran Kalkan'ın katıldığı törenle örgüt kimliklerimizi verdiler.

"AĞZIMI EŞARPLA BAĞLAYIP HAYVANCA TECAVÜZ ETTİ!"

Duran Kalkan her kimliğini verdiği kişiyi iki eliyle kucaklayıp sonra kafasını tutup yüzlerini öpüyordu. Sıra bana gelince beni öpmesine elimle müdahale ettim. 'Botanın asi kızı seni özel birliğime alacağım' deyip orada bulunan sözde sorumluya 'Şervan komutan bu savaşçı benle gelecek' diye emir verdi. Duran Kalkan beni sığınağa götürdü. Orada ağzımı eşarpla bağlayıp bana tecavüz etti"

"TANIDIĞIM 32 ARKADAŞIMI GÖRDÜM, HEPSİ DE TECAVÜZE UĞRAMIŞTI"

"Kendi ve çevre köyümüzden olup ilk ve ortaokuldan tanıdığım kendi yaşımdaki 32 tane arkadaşı orada gördüm. Hepsi de Şırnak ve Çizre BDP binasından getirilmişti. Hepsi de benim gibi tecavüze uğramış. Dağdakiler, polisin askerin bana nasıl davrandığını, kumanyalarını paylaştığını, yıllardır hasret kaldığım sütlü kahve içirdiğini görseler hepsi dağı bırakıp gelir. Orada bulunduğum her gün için şimdi kendime daha da fazla lanet ediyorum. Keşke sizi 40 gün boyunca uğraştırmadan ilk telefonunuzda kaçıp gelseydim"

"ORADA 13 YAŞINDA ÇOCUKLAR BİLE VAR"

"Şimdiki adıyla HDP'nin benim gibi gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir. PKK'nın iç yüzünü herkesin görmesi gerekir. Örgüt içerisinde 13, 14, 15 yaşlarında çocuklar var. Mardin'den bir anne oğlunu almaya geldi, saçlarından tutup sürüklediklerini gördüm. Örgüt içinde tecavüz, infazlar yaşanıyor. Örgüt içerisinde kaldığım sürede birçok defa tecavüze uğradım.

"TECAVÜZE KARŞI KOYARSA ÖLECEĞİNİ BİLİYOR"

Hem Kandil'de hem de Suriye'de yaşayan terör örgütünün lider kadrolarının yanında onlarca çocuk yaşta kız çocukları var. Bunlar da cinsel istismar ve tecavüze maruz kalıyorlar. Bu kızlar üst düzey yöneticilerden korktukları için hiç bir şey yapamıyorlar, öldürüleceklerini bildikleri için sessiz kalıyorlar"

ANNELERE HERKES DESTEK VERMELİ

Ayrıca Diyarbakır annelerinin tarihi direnişinin örgütte endişeyle izlendiğini söyleyen M.A. son dakika itiraflarının ardından ifadesinde "Annelerin HDP binası önündeki eylemlerini destekliyorum, çocuğu giden herkesin gelip destek vermesi ve katılması gerekir. Örgüt bataklık, girince çıkamıyorsun. Kandil'de birçok infaza şahit oldum.

2 yıl önce örgütten kaçan ya da kaçarken yakalanan 13-14 kişinin infaz edilmesine şahit oldum. 14-16 yaslarındaki kız çocuklarının yemeklerine ve içeceklerine uyuşturucu koyularak bağımlı hale getiriliyor. Kandil'de bulunan örgüt yöneticileri cinsel vampirler. 7 yılda hiçbir tecavüzcünün cezalandırıldığını görmedim. Ama tecavüze uğrayan ve infaz edilen 8 ayrı kadına şahit oldum" dedi.