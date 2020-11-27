Terörist elebaşı Karayılan, İsrail medyasına konuştu: CHP ile aynı düşünüyoruz

AA 27 Kasım 2020 Cuma 10:44 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 11:02

Hadeel Oueis ve Jonathan Spyer imzasıyla yayınlanan röportajda Karayılan, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarından ABD ile ilişkilere kadar bir çok konuya değindi.

Haberde Türkiye'ye ait silahlı insansız hava araçlarının son zamanlarda PKK'ya ağır fatura ödettiği belirtilerek, Karayılan'ın çevresindeki örgütün sözde birkaç komutanın öldürüldüğüne dikkati çekildi.

AK Parti ile MHP ittifakının "Amerika, Batı ve laiklik karşıtı olduğunu" savunan Karayılan, bu iki partinin "yeni Osmanlıcı bir yaklaşımı hayata geçirerek Türkiye'yi İslamlaştırmaya çalıştırdığı ve bu durumun Kürtler, Yunanlılar ve Süryaniler için gerçek bir tehdit olduğu" iddiasında bulundu.

"Atatürk'ün ideallerine katılmamanıza rağmen, Atatürk'ün vizyonuna daha fazla bağlı olan CHP gibi partilere şimdi daha mı yakınsınız?" sorusuna Karayılan, şu cevabı verdi:

"CHP, konu Kürt meselesine gelince AK Parti ile aynı düşünüyor ancak AK Parti-MHP (Cumhur İttifakı) ittifakına karşı oldukları için diğer meselelerde biz CHP ile aynı düşünüyoruz. Bununla birlikte Kürt meselesine gelince CHP'nin de onlardan (AK Parti ve MHP) farkı yok."

Karayılan, terör örgütleri YPG/PKK ve PJAK'I kastederek, "Rojovalı (Suriye) ve Rojhılatlı (İran) Kürtleri, ABD ile ilişki kurmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kendileri hakkında yanlış bilgilendirildiğini de savunan Karayılan, Washington'a PKK'yı terör listesinden çıkarma çağrısında bulundu.