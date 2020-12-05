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Terörist elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı olan terörist Diyarbakır'ın Lice kırsalında sağ olarak yakalandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:48
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Diyarbakır'ın Lice kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda, örgütün 20 yıllık gizli arşivi ele geçirildi. Arşivdeki bilgiler ve itirafçıların bilgileri ile başlatılan operasyonda 1 terörist yakalandı.

Yakalanan teröristin, örgütün elebaşları Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın postacısı olduğu öğrenildi. R.G. isimli teröristin, örgüt elebaşlarından aldığı bilgileri Lice kırsalındaki teröristlere ilettiği, son durumu da terör elebaşlarına bildirdiği belirtildi.

R.G.'nin sıklıkla örgütün yapılandığı Kandil, Metina ve Zap'a gittiği, burada talimatları aldığı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre, Canlı olarak ele geçirilen teröristin vereceği bilgilerin PKK'nın dağ kadrosundaki çözülmesini daha da hızlandıracağı, farklı operasyonları başlatacağı belirtiliyor.

TUTUKLANDI

Karayılan ve Bayık'ın postacısı olarak bilinen R.G. sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan operasyonun 13 Kasım'da yapıldığı, gizlilik açısından sonradan açıklandığı da öğrenildi.

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