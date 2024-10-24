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Terörist Gülen'in cenazesinde dikkat çeken anlar: Yüz gizlemek için adeta yarıştılar

ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensuplarından bir bölümü yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.

AA24 Ekim 2024 Perşembe 23:47 - Güncelleme:
Terörist Gülen'in cenazesinde dikkat çeken anlar: Yüz gizlemek için adeta yarıştılar
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20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı.

Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi.

Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi.

Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

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