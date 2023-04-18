Terörist Kalkan Türkiye'nin başarılı operasyonlarını böyle itiraf etti: Her gün ölülerimiz var

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken 7'li koalisyona umut bağlayan ve çöküş döneminde hızla yok olmaya yüz tutan terör örgütü PKK'dan çırpınış açıklamaları gelmeye devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yönetici kadrosu olan KCK'ya yönelik operasyonların amansızca devam etmesi ve MİT-TSK başarılarının artması sonrası terörist başı Duran Kalkan, 7'li koalisyonun seçimi kazanmasını bir umut olarak gördüğünü ifade etti.

MİT ve TSK'nın terör örgütü PKK yönetici kadrosuna yaptığı başarılı operasyonların aralıksız devam ettiğini ve kendilerini korku ile sardığını itiraf eden terörist Kalkan, "MİT PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber oldu. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca" diyerek örgütün içinde bulunduğu hezimeti ortaya koydu.

TERÖR OPERASYONLARININ BAŞARISINI İTİRAF ETTİ

Türkiye'nin terör örgütü PKK ve onun uzantısı olan YPG'ye yaptığı operasyonlara değinen terörist Kalkan, "Türkiye liste liste açıklamış. Onlarca isim, yüzlerce isim. Ben bunları öldüreceğim diyor. Her gün de öldürüyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Listeler oluşturmuşlar. Yönetimimize dair" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu terör listesi ve kategorilerine değinen terörist Duran Kalkan, "Koymuşlar. Resim koymuşlar. Bunlar böyle arananlar listesi değil. Alenen öldürülecekler listesi. Saldırılarını daha çok devam ettiriyor. Her gün mesela ölülerimiz var. Hem de onlarca" diyerek seçim sonrası bir kurtuluş umudu beklediklerini belirtti.

MUHALEFETE "BİZİ GÖRECEKSİNİZ" MESAJI

14 Mayıs seçimlerinde 7'li kolalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkça dile getiren terörist Kalkan, "Muhalefetin de buna göre olması lazım. Seçim olursa sonuçları önemli olacak ya ilginç bir meclis ortaya çıkacak. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın listesi de çok önemli. Bir şey taşıyacak ama diğerleri açısından da benzer bir durum var Kendisi istifa etmediyse çekilip gitmediyse seçimle en ağır hesap sorarak yenilgiye uğratılmalı, düşürülmeli yani. Sen gitmezsen biz götürürüz diyebilmeli" sözlerini kullanarak, Türkiye'nin aşılması ve bitmesi için seçimin kendi destekledikleri adayın kazanması gerektiğini vurguladı.

AK PARTİ, YİNE TERÖRÜN HEDEFİNDE

AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceklerini söyleyen terörist başı Kalkan, "Biz PKK olarak bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz yani AK Parti, MHP faşizmini yıkacağız yani kesinlikle bu faşizm yıkılacak" sözleri ile 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun terör örgütü PKK'nın için önemine değindi.