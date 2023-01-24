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Terörist Kalkan'dan muhalefete destek mesajı: Onlarla beraberiz

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, 2023 seçimlerine ilişkin muhalefet partilerine '2023 Türkiye'de tarihte olmamış bir devrim yılı haline gelebilir. Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz.' dedi.

24 Ocak 2023 Salı 19:15 - Güncelleme:
Terörist Kalkan'dan muhalefete destek mesajı: Onlarla beraberiz
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Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, saklandığı sığınaktan yayınladığı mesajla muhalefete seslendi.

Terörist Kalkan, "Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarlar biriz, beraberiz." ifadelerini kullandı.

Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet yeniliği verebilir. Çok daha etkili olabilirler. Parti, kurmak, siyasi mücadele etmek, seçime girmek zor bir iş midir? Bu 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı. Dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim yılı. 2023 böyle olmaya adaydır. Kendisini böyle bir şeyin içinde görenler doğru anlasınlar, iyi birleşsinler, görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket etsinler.

"ONLARLA BİRİZ"

2023 Türkiye'de tarihte olmamış bir devrim yılı haline gelebilir. Bizim diyeceğimiz bu, hedefimiz. bu. Biz de bu yılın böyle sonuçlar ortaya çıkarması için hareket olarak her türlü mücadeleyi yürüteceğiz. Bu hareketin gerçekleşmesini isteyen herkese gereken desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz."

  • Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan
  • terörist Duran Kalkan

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